В НАСА отложили запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом к МКС

Запуск американской ракеты Falcon 9 компании Space X временно отложен. Как пояснили в НАСА, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon отменили из-за неисправности в системе стартового комплекса.

Причем, это стало известно лишь за две минуты до запуска. В составе экипажа должен был быть наш соотечественник — космонавт Андрей Федяев, а также астронавты из США и Арабских Эмиратов.