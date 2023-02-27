Банки предложили сократить размер бесплатных переводов самому себе

Эфирная новость 95

ЦБ предложил установить лимит 1,4 млн рублей. Госдума это одобрила в I чтении.

Фото, видео: Ведомости / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Банки хотят в разы снизить размер бесплатных переводов денег самому себе. Ранее Центробанк предложил установить лимит в миллион 400 тысяч, не выходя за рамки которого россияне смогут без комиссии перечислять деньги между своими же счетами в разных банках, в том числе через Систему быстрых платежей.

Это одна из мер, направленных на борьбу с так называемым «зарплатным рабством», когда люди получают зарплаты в финансовой организации, выбранной работодателем, а не ими самими. И Госдума такую инициативу одобрила в первом чтении.

А вот Ассоциация банков «Россия» — наоборот возмутилась. Там считают, что финансовые организации понесут потери и в результате могут подорожать другие их продукты. Они предлагают если и устанавливать планку на бесплатные переводы клиента самому себе в среднем не выше 300-400 тысяч.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
75.43
0.72 79.62
0.05
🧙‍♀ Гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:07
Ликвидация последствий аварии на трассе М-11 длилась всю ночь
22:49
Регина Тодоренко показала, как готовится к рождению третьего ребенка
22:41
Три года ждали: туристы из Китая впервые с начала пандемии посетили Россию
22:19
Власти Украины допустили скорое исчезновение своего государства
21:59
Банки предложили сократить размер бесплатных переводов самому себе
21:46
Жители Канады устроили массовые акции протеста из-за Украины и НАТО

Сейчас читают

Полковник Литовкин раскрыл первый сигнал, предвещающий скорое завершение СВО
"Потеряли себя и Родину": уверенная в победе России Борзова припечатала уехавших звезд
Путин назвал самое главное условие для победы России
Врачи сообщили об улучшении показателей Романа Костомарова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица
Что запрещено по закону делать и сажать на даче — видео