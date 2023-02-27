Банки предложили сократить размер бесплатных переводов самому себе

Банки хотят в разы снизить размер бесплатных переводов денег самому себе. Ранее Центробанк предложил установить лимит в миллион 400 тысяч, не выходя за рамки которого россияне смогут без комиссии перечислять деньги между своими же счетами в разных банках, в том числе через Систему быстрых платежей.

Это одна из мер, направленных на борьбу с так называемым «зарплатным рабством», когда люди получают зарплаты в финансовой организации, выбранной работодателем, а не ими самими. И Госдума такую инициативу одобрила в первом чтении.

А вот Ассоциация банков «Россия» — наоборот возмутилась. Там считают, что финансовые организации понесут потери и в результате могут подорожать другие их продукты. Они предлагают если и устанавливать планку на бесплатные переводы клиента самому себе в среднем не выше 300-400 тысяч.