«Люблю тискать за кулисами»: Киркоров признался в чувствах к молодой особе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Филипп Киркоров признался в чувствах к Алле Михеевой во время телешоу

«Люблю тискать за кулисами»: Киркоров признался в чувствах к молодой особе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певец назвал телеведущую «вкусненькой» и «аппетитной».

Филипп Киркоров неожиданно признался в чувствах к телеведущей Алле Михеевой. Шокирующее заявление певец сделал во время очередного выпуска четвертого сезона шоу «Маска», где он выступает председателем жюри.

После номера Шаурмы коллега Киркорова по судейскому креслу Регина Тодоренко высказала предположение, что под маской прячется телеведущая Алла Михеева. Певец подхватил эту версию и тут же признался, что неравнодушен к телезвезде.

«Если там Аллочка, я ее обожаю! Я ее так люблю тискать за кулисами всегда. Она такая вкусненькая, так и хочется ее к стеночке прижать. Она аппетитная, так и хочется сделать „ам“!» — «разошелся» Киркоров.

Также в ходе шоу певец шокировал зрителей и коллег откровением из прошлого, обвинив певицу Анастасию Стоцкую в крахе его брака с Аллой Пугачевой. При этом Киркоров назвал Стоцкую «мерзкой, невероятно талантливой, сексуальной и обольстительной».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киркоров раскрыл настоящую причину развода с Пугачевой, которая, как оказалось, заключалась в его «походах налево».

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