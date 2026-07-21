В Белгородской области за сутки в результате атак ВСУ погибли девять человек

За сутки в Белгородской области погибли девять человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шувалов на своем канале в мессенджере МАКС.

«Вчерашний день (20 июля. — Прим. ред.) был крайне тяжелым, беспрецедентным по количеству погибших и пострадавших от вражеских атак ВСУ. <…> Только за вчерашний день мы потеряли девять человек. Кроме того, стало известно, что в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в результате атаки дрона 11 июля в Белгородском округе», — проинформировал глава области.

Шувалов выразил соболезнования семьям погибших. Также он уточнил, что пострадали 77 человек, в том числе и один несовершеннолетний. Некоторые из них получили тяжелые ранения.

Врио губернатора уточнил, что за сутки регион был атакован 153 раза. Причем семь раз противник применял реактивные системы залпового огня и артиллерии. И дважды сбрасывал взрывные устройства с беспилотников.

Шувалов выразил благодарность расчетам ПВО, которые перехватили 183 украинских дрона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом в городе Владимир. После этого в здании начался пожар. Была проведена эвакуация жителей. Погибших и пострадавших в прошествии нет.

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