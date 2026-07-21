Бессонница на тарелке: какие продукты опасны для ночного отдыха

Диетолог Манакер: перед сном вредно есть шоколад и сухофрукты

Для обеспечения качественного ночного отдыха необходимо исключить из вечернего рациона определенные категории продуктов и напитков. Об этом диетологи Лорен Манакер и Тоби Амидор рассказали порталу Marthastewart.

Специалисты подчеркивают, что ключевой угрозой для спокойного сна является кофеин, который содержится не только в кофе, но и в чае, газированных напитках и шоколаде.

Данное вещество препятствует выработке гормонов, отвечающих за расслабление организма. Также эксперты советуют отказаться от употребления сухофруктов перед сном из-за высокого содержания в них сахара и клетчатки, что провоцирует газообразование и вздутие живота.

Дополнительные ограничения касаются спиртного и тяжелой пищи. Лорен Манакер отметила, что алкоголь вызывает частые пробуждения, неприятные сновидения и усиливает позывы к мочеиспусканию.

В свою очередь Тоби Амидор добавил, что фастфуд и жирные блюда перегружают пищеварительную систему, приводя к изжоге.

«Ради хорошего сна не стоит ужинать тяжелой и жирной пищей», — подчеркнул эксперт, указав также на вред острых специй в вечернее время.

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