«Здоровья, родной»: рэпер Гуф сломал ребро на Пхукете

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Алена Куликова
Алена Куликова 70 0

Выступление артиста в одном из баров оказалось под угрозой.

Рэпер Долматов получил травму на Пхукете

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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Рэпер Гуф сломал ребро на Пхукете

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, сломал ребро на Пхукете в Таиланде, где должен был выступить с концертом. Об этом артист сообщил на личной странице в социальных сетях.

Выступление в лаунж-баре оказалось под угрозой срыва, но артист решил не отменять шоу. Со сцены он рассказал зрителям, что выступает через боль, но отработал программу до конца.

Фото: Instagram*/therealguf

По данным различгных СМИ, исполнитель упал в бассейн на территории виллы, где он остановился. Поклонники пожелали исполнителю скорейшего восстановления:

«Здоровья, дядя Гуф»;

«Леха, здоровья, родной»;

«Скорейшего выздоровления», — написали комментаторы в соцсетях рэпера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о тройном переломе ребер и переломе ключицы. Артист вспомнил, что самым тяжелым испытанием оказалось не давать концерты, а необходимость избегать любых резких движений.

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