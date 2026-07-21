«Здоровья, родной»: рэпер Гуф сломал ребро на Пхукете
Выступление артиста в одном из баров оказалось под угрозой.
Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов
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Рэпер Гуф сломал ребро на Пхукете
Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, сломал ребро на Пхукете в Таиланде, где должен был выступить с концертом. Об этом артист сообщил на личной странице в социальных сетях.
Выступление в лаунж-баре оказалось под угрозой срыва, но артист решил не отменять шоу. Со сцены он рассказал зрителям, что выступает через боль, но отработал программу до конца.
По данным различгных СМИ, исполнитель упал в бассейн на территории виллы, где он остановился. Поклонники пожелали исполнителю скорейшего восстановления:
«Здоровья, дядя Гуф»;
«Леха, здоровья, родной»;
«Скорейшего выздоровления», — написали комментаторы в соцсетях рэпера.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о тройном переломе ребер и переломе ключицы. Артист вспомнил, что самым тяжелым испытанием оказалось не давать концерты, а необходимость избегать любых резких движений.
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