Пути в дыму: в московском метро произошло ЧП

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Сильное задымление произошло на станции метро «Спортивная» в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пассажиров эвакуировали из-за возгорания двигателя поезда.

ЧП в московском метро. Этим вечером пассажиры на станции метро «Спортивная» оказались в плотном дыму и вынуждены были прервать поездку.

Кто-то даже сообщил, что слышал громкий хлопок. Оказалось, что вспыхнул электродвигатель одного из составов.

Людей быстро эвакуировали, никто не пострадал, а станцию метро пришлось временно закрыть как минимум до полного рассеивания дыма.

Ранее 5-tv.ru писал, что две женщины погибли в ДТП с фурой в Петербурге.

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