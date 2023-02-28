Пути в дыму: в московском метро произошло ЧП

Пассажиров эвакуировали из-за возгорания двигателя поезда.

ЧП в московском метро. Этим вечером пассажиры на станции метро «Спортивная» оказались в плотном дыму и вынуждены были прервать поездку.

Кто-то даже сообщил, что слышал громкий хлопок. Оказалось, что вспыхнул электродвигатель одного из составов.

Людей быстро эвакуировали, никто не пострадал, а станцию метро пришлось временно закрыть как минимум до полного рассеивания дыма.

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