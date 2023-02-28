Вежливые люди: в России отмечают день Сил специальных операций

Бойцов армейского подразделения поздравил Владимир Путин.

Российских бойцов Сил специальных операций поздравил Владимир Путин. Профессиональный праздник у них появился 8 лет назад, но само подразделение начало формироваться еще раньше. Армейская группировка помогала обеспечивать порядок и безопасность во время референдума в Крыму — те самые «вежливые люди», — участвовало в освобождении сирийского Алеппо и Пальмиры. Президент подчеркнул — военные и сейчас защищают нашу родину, борясь с неонацистской угрозой.

«Грамотное владение самыми современными видами вооружения и военной техники, ваш боевой опыт позволили сформировать свою уникальную школу воинского мастерства, в основе которой — героические традиции нашего спецназа, громившего врага в годы Великой Отечественной войны, проявившего себя в Афганистане и многих других горячих точках. Ваш жизненный выбор — это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции», — обратился к военным президент России.

То, что вся страна пристально следит за работой наших военных, наглядно показал последний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Он касался митинга-концерта, посвященного Дню защитника Отечества, который прошел в «Лужниках». Исследование показало, что россияне высоко оценивают значимость подобных мероприятий. Большинство опрошенных — 79%, то есть восемь из десяти человек — знали о прошедшем концерте и у большинства он вызвал положительные эмоции. Участники опроса уверены, что такие мероприятия нужно проводить.