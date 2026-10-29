Путин: Россия вносит вклад в урегулирование и предотвращение конфликтов в Африке

В российских учебных заведениях проходят подготовку военнослужащие и сотрудники органов правопорядка африканских государств.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Blinkcatcher; 5-tv.ru
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Россия вносит вклад в урегулирование существующих и предотвращение новых конфликтов на африканском континенте. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании третьего саммита «Россия — Африка».
По словам главы государства, Москва придерживается принципа «африканским проблемам — африканские решения» и учитывает его при взаимодействии со странами континента.
«Как постоянный член Совбеза ООН, наша страна вносит весомый вклад в урегулирование текущих и предотвращение новых конфликтов на африканском континенте. При этом неизменно отталкиваемся от фундаментального принципа, который вы сами и провозгласили: «африканским проблемам — африканские решения», — отметил Путин.
Президент также рассказал о сотрудничестве России с африканскими государствами в сфере безопасности. По его словам, Москва оказывает помощь в поддержании внутренней стабильности и укреплении оборонного и силового потенциала стран континента.
«С 45 странами Африки у нас действуют межправительственные соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве», — заявил российский лидер.
Путин добавил, что в российских учебных заведениях проходят подготовку военнослужащие и сотрудники органов правопорядка африканских государств.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия готова и дальше помогать странам Африки в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью и наркотрафиком. Президент Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает продолжить взаимодействие с Африканским союзом по вопросам мира, безопасности и урегулирования кризисов.
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