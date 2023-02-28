«Творческий провал»? Почему на самом деле отменили спектакль Хаматовой в Латвии

Пока публика сдает билеты, бывшие коллеги актрисы открыто заявляют — предателей нигде не любят. Артистку обвинили в присваивании средств ее благотворительного фонда.

Новый Рижский театр с унизительной формулировкой сообщил об отмене спектакля с Чулпан Хаматовой. Бежавшая из России артистка осталась вообще без работы, так как ради нового проекта отказалась от всех остальных. Премьера постановки по мотивам пьесы Гоголя пьесы «Старосветские помещики» должна была состояться 28 февраля, далее следовали показы 1, 2, 3, 4, 30 и 31 марта, а также 1 и 2 апреля.

Заявлялось, что Гоголь — украинский литератор, руководство заблаговременно обезопасило себя от «пропаганды русской культуры». Хаматова должна была говорить со сцены на латышском языке. На официальном сайте театра сказано, что стоимость купленных билетов будет возвращена зрителям, им также дадут скидку на посещение других представлений сезона. То есть речь не о переносе, а об окончательном отказе.

«Новый Рижский театр отменяет спектакль „Gogolis. Nature Morte“, потому что на этот раз не получилось. Творческий провал. В театре (как и в жизни) такое бывает», — сказано в сообщении.

Об истинных причинах внезапного решения по постановке Хаматовой остается только догадываться. По данным СМИ, это первый подобный случай в истории театра. Какими бы скандалами не сопровождались спектакли в Новом Рижском, резких отмен еще не бывало. Российские коллеги, впрочем, не удивлены «творческим провалом» Хаматовой. Сначала с сайта театра исчезли все данные о крупных международных наградах актрисы, теперь — она сама. Яна Поплавская в личном блоге заявила: «Предателей нигде не любят».

По словам телеведущей, Хаматова зарабатывала в России большие деньги не самым честным способом. Она сослалась на расследование, касающееся работы благотворительного фонда артистки «Подари жизнь». Согласно ему, не все собранные на лечение онкобольных детей деньги доходили др адресатов, часть просто «исчезала». Некоторые родители, как отмечается, отказывались от помощи фонда, а по документации якобы получали средства на медицинские услуги.

Певец Николай Басков также намекнул, что Чулпан Хаматова находила сборам лучшее применение — складывала в собственный карман. В эфире НТВ он заявил что спонсоры сегодня боятся вкладываться в благотворительные организации, так как после истории с беглой актрисой не доверяют им. Исполнитель считает, что Хаматова «на самом деле существовала на огромные государственные гранты и дотации», проворачивала не только добрые дела, но и делишки «в угоду себе».

Ранее, писал 5-tv.ru, актер и директор фонда «Я есть!» Егор Бероев обвинил Чулпан Хаматову в нанесении вреда всей системе благотворительности России.