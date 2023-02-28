Невозможное возможно: приз ФИФА за лучший гол получил футболист без ноги

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Приз ФИФА за лучший гол получил футболист без ноги

Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; 5-tv.ru

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У самых ворот соперника Марцин Олексий сделал пробитие и попал точно в цель!

Самым красивым голом 2022 года стал шедевр польского футболиста. Причем, престижный приз ФИФА получил спортсмен без одной ноги!

Марцин Олексий играл, опираясь на два костыля, а у самых ворот соперника пробил через себя и попал точно в угол. Забив, футболист поднялся с земли, бросил костыли и принялся праздновать победу. Чудо-гол случился в одном из матчей национального первенства.

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