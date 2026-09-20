Памфилова назвала вброс бюллетеней на участке в Марий Эл вопиющим по наглости

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 73 0

Системы видеонаблюдения зафиксировали факт нарушения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что случай с вбросом бюллетеней на избирательном участке в Марий Эл отличается особой наглостью. Об этом она сообщила на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в регионах.

Памфилова рассказала, что информация о нарушении появилась в социальных сетях. Речь идет об участке № 343 в селе Азаново Медведевского района Республики Марий Эл.

По ее словам, представители КПРФ заявили, что с помощью системы видеонаблюдения зафиксировали факт вброса бюллетеней.

«Это вопиющий по наглости, безответственности, безмозглости случай. С чувством полного ощущения безнаказанности, что кто-то там прикроет. Не прикроет, не позволим», — сказала глава ЦИК.

Она также отметила, что в произошедшем усматривается возможный сговор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за все время голосования было зафиксировано три нарушения. По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, по каждому случаю были приняты меры. Памфилова отметила, что решения по выявленным фактам приняли оперативно: некоторых участников отстранили от работы, а виновных привлекли к ответственности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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