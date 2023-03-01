«Я хочу сыграть с тобой в одну игру»: как квесты становятся борьбой за выживание

В Петербурге компания отправилась на квест, а попала в больницу. Как не попасть в руки садисту и не получить травму в погоне за адреналином?

В Петербурге компания молодых людей отправилась на квест, а попала в больницу — чтобы зафиксировать побои и травмы. Ведь развлечения оказались жестокими — с применением электрошокера и горячего воска. Квесты набирают популярность, хотя в этой игре без правил зачастую разрешено все, в том числе насилие. И все это за деньги клиента. Александр Тарасенко испытал на себе и выяснил, насколько все это законно.

Многочисленные ссадины, синяки и перелом кисти. Все эти травмы сыну Татьяны якобы нанес один из актеров во время прохождения квеста.

«Все сказали „Страшно“, кроме моего сына. Тот сказал: „Нет, мне не страшно“. Он за это его шокером ударил несколько раз. Потом опять — „Страшно?“, тот — нет. Говорит: „Падай“, тот не падает, опять ударил его электрошокером», — заявила женщина.

По словам Татьяны, актер издевался и над другими детьми.

«Забрал одного мальчика, положил на кровать. Приковал руки в распорку наручниками и увез его. Он ему поднял футболку и капал воском свечи на грудь и живот», — рассказывает мать пострадавшего.

Татьяна уверена — в квеструме под маской актера работает садист.

«Я считаю, это и нерадивая компания, и нерадивые родители, которые пустили своих детей на квест, который не предназначен им по возрасту, а также я вам могу так сказать, у страха глаза велики. Мне 36 лет, я очень сильно боюсь привидений. Я верещу, как маленький ребенок, когда я вижу маленьких девочек мертвых в белых вот этих вот сорочках», — рассказала президент Национальной ассоциации участников квестиндустрии Анна Нестеренко.

То, что время квеста подросток получил травмы, администраторы отрицают. Проверить, что испытал сын Татьяны, мы решили на собственной шкуре. Выбрали в интернете аналогичный квест. Но после первого удара электрошоком и неудачного падения стало понятно, что игра зашла слишком далеко.

А начиналось все интригующе — на входе в подвал нас встретил молодой человек в балаклаве. И приказал сдать мобильные телефоны. Затем на голову надели мешок, и квест начался. Приказы к действию передавали по рации.

Разгадывать головоломки приходилось в кромешной темноте.

«Сейчас мы находимся вот в такой комнате с монитором. Пока очень грубо общается персонал. Ударов электрошоком еще не было, но обещали их, обещали что они будут», — передает корре6спондент из кромешной темноты.

Когда предательский удар из темноты был уже нанесен, а мы начали возмущаться — декорации моментально сменились. Возвращать деньги за удовольствие не стали. Дескать, насилие — неотъемлемый атрибут квеста. И это прописано в правилах.

«Хард — жесткий контакт с болевыми ощущениями, заламывания, удушающие — иногда могут остаться синяки», — зачитал договор администратор.

Юристы нам подтвердили, что такая деятельность вне закона, даже несмотря на согласие участников.

«Ни один закон не позволяет проводить какие-либо игры или мероприятия, которые могли бы привести к тому, что человеку причиняются какие-либо физические страдания», — объяснила юрист Кристина Набатова.

Но ни одно из надзорных ведомств не контролирует быстро растущую и опасную сферу развлечений. Никаких лицензий или разрешений на свои мероприятия организаторы не получают. А вот зарабатывают прилично: например, наши 15 минут на квесте стоили шесть тысяч рублей.

В самих квестах и желании подростков испытать страх психологи не видят ничего плохого. Главное, чтобы обе стороны не забывали, что это все — игра, у которой есть четкие рамки, переходить за которые не стоит.