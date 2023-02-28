Все для любимых: сотни тонн цветов везут в Россию к 8 Марта

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Горячая пора наступит совсем скоро. Традиционно в Международный женский день дам удивляют красивыми букетами.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter; 5-tv.ru

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Сотни тонн цветов везут сейчас в Россию. Начало марта — самый горячий сезон для продавцов тюльпанов и роз. Логистика в этом году изменилась, но проблем с поставками нет. Весенний груз проходит таможенный и фитосанитарный контроль. Правда, основной поставщик теперь не Голландия, а Эквадор, Израиль, Эфиопия. И весь товар везут с мировой цветочной биржи, а она — в Амстердаме.

Букеты отправляют не как раньше — самолетами, а грузовиками. Как сообщили сотрудники Уральской электронной таможни, в Екатеринбург к 8 Марта уже прибыло 25 фур с розами, хризантемами, лилиями, гвоздиками и орхидеями.

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Все для любимых: сотни тонн цветов везут в Россию к 8 Марта

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