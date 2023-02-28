Все для любимых: сотни тонн цветов везут в Россию к 8 Марта

Сотни тонн цветов везут сейчас в Россию. Начало марта — самый горячий сезон для продавцов тюльпанов и роз. Логистика в этом году изменилась, но проблем с поставками нет. Весенний груз проходит таможенный и фитосанитарный контроль. Правда, основной поставщик теперь не Голландия, а Эквадор, Израиль, Эфиопия. И весь товар везут с мировой цветочной биржи, а она — в Амстердаме.

Букеты отправляют не как раньше — самолетами, а грузовиками. Как сообщили сотрудники Уральской электронной таможни, в Екатеринбург к 8 Марта уже прибыло 25 фур с розами, хризантемами, лилиями, гвоздиками и орхидеями.