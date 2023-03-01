Время приключений: китайский совет дня на среду, 1 марта

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 1 марта?

Среда будет такой же активной, как и начало недели. Огонь Лошади сдвинет с места даже тех, кто давно врос в свою стабильность. Вас может потянуть на приключения, путешествия и даже изменения в жизни.

Совет дня: планируйте на среду важные для вас дела. Свадьба, новоселье, регистрация нового бизнеса, дорогостоящие покупки — энергии среды помогут провернуть все эти серьезные дела с максимальной эффективностью.

Предостережение дня: день неблагоприятен для переезда, ремонта, строительства. Горячая Лошадь может помешать исполнению дел, где требуется тщательность и внимание к деталям.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.