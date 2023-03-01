Певец Мод Сан о сорвавшейся свадьбе с Аврил Лавин: «Сердце разбито»

Рэпер Мод Сан (Mod Sun, настоящее имя Дерек Райан Смит. — Прим. ред.), по собственным словам, сломлен решением его возлюбленной Аврил Лавин расторгнуть помолвку. Он отправился в тур, ничего не подозревая о грядущем расставании. Канадская исполнительница отменила намечавшуюся свадьбу, пока жених готовился к своим концертам. Мод Сан нарушил свое молчание по поводу разрыва ровно через неделю после того, как представители Лавин подтвердили изданию Page Six, что звездная пара распалась.

«За одну неделю вся моя жизнь полностью изменилась. Я просто знаю, что на все это есть план. Я буду держать голову высоко поднятой. Всегда слушаю свое сердце, даже когда оно разбито», — написал в личном блоге брошенный жених.

По словам артиста, поклонники оказали ему невероятную поддержку. Он переживал личную трагедию в дороге, но комментарии фанатов дали силы. Как отметил Мод Сан, почитатели окружили его любовью в этом печальном туре, и это он считает «абсолютным благословением».

Аврил Лавин и ее избранник обручились после года романтических отношений. Предложение руки и сердца возлюбленной музыкант сделал в Париже в марте 2022 года. Исполнительница опубликовала фото, на котором запечатлен этот момент, подписав его словами о «любви навсегда». Как оказалось, не совсем точными.

По слухам, в последние месяцы в паре знаменитостей было не все гладко и сладко, как на фото из Парижа. Артисты ссорились и даже на время расставались, но все же возвращались друг другу. Незадолго до шокировавшей фанатов новости о разрыве Лавин была замечена в ресторане в компании другого рэпера — Tyga (Тайга. Настоящее имя Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон. — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему вокруг персоны Аврил Лавин ходит миф о подмене — якобы вместо нее на сцену выходит двойник. Куда же подевалась сама певица?