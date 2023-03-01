«Считала себя самой умной»: как Федункив разожгла ссору на съемках «Реальных пацанов»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 224

Актриса Федункив рассказала, как во время ссор доводила до слез режиссера «Реальных пацанов»

«Считала себя самой умной»: как Федункив разожгла ссору на съемках «Реальных пацанов»

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Актриса призналась, что доставила коллегам хлопот на съемочной площадке и рассказала, к чему привел конфликт.

Актриса Марина Федункив доводила до слез режиссера сериала «Реальные пацаны» Жанну Кадникову. В интервью изданию 7Дней.ru артистка призналась, что во время совместной работы по ее вине регулярно происходили ссоры и конфликты. Федункив получила в свое время режиссерское образование, а потому, как говорит сама, «считала себя самой умной» и вовсю вмешивалась в работу Кадниковой, а также остро реагировала на ее замечания.

«Как это мне указывают, как нужно играть, да еще и персонажа, которого я придумала сама? Ох, намучилась она со мной, я ее буквально доводила до слез, пока мы все не обсудили и не договорились, что каждый из нас будет выполнять свою работу», — рассказала Марина Федункив.

И хотя общение творческих женщин началось со споров и выяснения отношений, в будущем они смогли не просто поладить, а стать лучшими подругами. Актриса считает Кадникову гениальной личностью с особым взглядом на мир, которая просто не может создать неинтересный проект. Но при всех талантах, глубине и чувстве юмора остается очень ранимым человеком. Артистка называет себя абсолютной единомышленницей режиссера.

Кадникова и Федункив учились вместе в институте. Первая на актерском факультете, вторая — на режиссерском. Так вышло, что спустя годы женщины поменялись ролями. Жанна Кадникова после выпуска играла в пермском театре юного зрителя вместе со Светланой Пермяковой. Молодые артистки прославились как участницы команды КВН «Парма». Их дуэт «Жанка и Светка» прославился на всю страну. Позже девушки продолжили карьеру в столице — каждая в своем направлении.

Ранее, писал 5-tv.ru, Марина Федункив пожаловалась на изменения в отношения с молодым мужем-итальянцем.

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