Свыше 25 человек погибли при столкновении поездов в Греции
Также десятки пассажиров получили ранения.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Lvaro Ballesteros; 5-tv.ru
Железнодорожная катастрофа произошла в Греции — пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. Поезд следовал по маршруту Афины — Салоники.
Несколько вагонов сошли с рельсов — их отбросило на расстояние до 100 метров от путей. А после еще и вспыхнул пожар, некоторые пассажиры оказались заблокированы.
По меньшей мере 26 человек погибли и еще 86 получили ранения. Власти не исключают, что это не окончательная цифра.
По данным на 06:37, число погибших в происшествии увеличилось до 29 человек.
Спасатели продолжают извлекать людей из-под обломков.
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