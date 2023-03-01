Количество погибших при столкновении поездов в Греции выросло до 32 человек

Количество погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции выросло до 32 человек. Об этом сообщил телеканал ERT News. По словам официального представителя пожарной службы Греции Василиса Вартакоянниса, в больницах находятся 53 человека из 85 пострадавших.

«На данный момент подтверждена гибель 32 человек. Из 85 раненых, которых перевезли в больницы, госпитализированы 53, остальные выписаны», — сказал Вартакояннис.

Отмечено, что 25 человек находятся в тяжелом состоянии. По предварительной версии пожарных, причиной произошедшего могла послужить ошибка при смене железнодорожных путей, из-за которой у двух составов был один и тот же маршрут.

До этого сообщалось о столкновении двух поездов при невыясненных обстоятельствах, после чего начался пожар. Правительство отдало распоряжение открыть отделения для приема раненых в больницах городов Катерини и Ларисы. Госпитали Афин и Салоников переведены в режим повышенной готовности.

Ранее 5-tv.ru показывал видео с места столкновения поездов в Греции.