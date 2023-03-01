Количество погибших при столкновении поездов в Греции выросло до 32 человек
В ряде городов госпитали переведены в режим повышенной готовности. Пока высказываются только предварительные версии произошедшего.
Фото: Reuters / GIANNIS FLOULIS
Количество погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции выросло до 32 человек. Об этом сообщил телеканал ERT News. По словам официального представителя пожарной службы Греции Василиса Вартакоянниса, в больницах находятся 53 человека из 85 пострадавших.
«На данный момент подтверждена гибель 32 человек. Из 85 раненых, которых перевезли в больницы, госпитализированы 53, остальные выписаны», — сказал Вартакояннис.
Отмечено, что 25 человек находятся в тяжелом состоянии. По предварительной версии пожарных, причиной произошедшего могла послужить ошибка при смене железнодорожных путей, из-за которой у двух составов был один и тот же маршрут.
До этого сообщалось о столкновении двух поездов при невыясненных обстоятельствах, после чего начался пожар. Правительство отдало распоряжение открыть отделения для приема раненых в больницах городов Катерини и Ларисы. Госпитали Афин и Салоников переведены в режим повышенной готовности.
Ранее 5-tv.ru показывал видео с места столкновения поездов в Греции.
Читайте также
62%
-0.54 79.51
-0.11
Нашли ошибку?