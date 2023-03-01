Меган Фокс и Machine Gun Kelly пытаются спасти любовь через психотерапию

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Знаменитая пара понимает, что конец романа — не выход. Можно ли что-то изменить?

Меган Фокс и Machine Gun Kelly пытаются спасти любовь через психотерапию

Фото: www.globallookpress.com / Ariana Ruiz

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Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер — Прим. ред.) пытаются решить свои проблемы в отношениях, чтобы снова возобновить их. Для этого экс-избранники даже записались к терапевту и каждый день общаются с ним по видеосвязи. Об этом сообщает Page Six.

«Меган считает, что они должны сделать терапию, прежде чем принимать какие-либо постоянные решения», — приводит источник слова инсайдера.

Отмечается, что ранее пару сфотографировали в офисном здании, где работают семейные психотерапевты. Видимо, знаменитости решили отказаться от очных встреч с психологом и перешли на онлайн-консультации. Также в издании сообщается, что Меган Фокс даже после расставания хочет дать шанс этим отношениям.

«Они расстались, но Меган видит, в каком они положении. Она хочет увидеть, что они могут спасти», — заявил инсайдер отметив, что репер «очень хочет помириться».

К слову, только в январе прошлого года актриса ответила согласием на предложение руки и сердца от артиста. Несмотря на это, свадьба так и не произошла. При этом пара продолжает общаться, ранее 5-tv.ru сообщал, что Фокс и Бэйкер заметили на свидании.

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Меган Фокс и Machine Gun Kelly пытаются спасти любовь через психотерапию

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