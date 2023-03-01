Предсказавший катастрофу в Турции сейсмолог сообщил о новом мегаземлетрясении уже в марте

Опасность, по прогнозу ученого, на этот раз грозит и жителям России.

Голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший недавние природные катаклизмы в Турции и Сирии, прогнозирует новое мегаземлетрясение в марте на Земле. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные научного института Solar System Geometry Survey (SSGEOS), где работает ученый.

В сообщении говорится, что сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности на Земле и череде землетрясений с 3 по 7 марта 2023 года. Прогнозируемая магнитуда подземных толчков — 8,5 и выше.

В числе регионов, которым грозит опасность, названы юг Японии, Индонезия, Пакистан, Греция, Португалия и часть Северной Америки. В России разрушительное землетрясение может произойти на Курильских островах.

Турецкая газета Hürriyet ранее сообщила, что число погибших в результате череды мощных землетрясений в Турции увеличилось до 45 тысяч человек.

Первые и самые мощные колебания магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш вблизи сирийской границы 6 февраля. В последующие дни произошло еще несколько сильных толчков. Рухнуло множество зданий — под завалами оказались тысячи людей.

Двадцатого февраля в провинции Хатай произошли новые землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. Тогда также сообщалось о погибших и пострадавших. Очередные подземные толчки магнитудой 5,6 случились в провинции Малатья 27 февраля.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит турецкий Хатай после смертельного землетрясения.