Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 25

Спасатели до сих пор разбирают завалы в надежде найти выживших.

Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Число погибших в результате череду мощных землетрясений в Турции увеличилось до 45 тысяч человек. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

«Согласно последней информации, в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг погибли в общей сложности 45 089 человек», — приводит издание заявление управления по чрезвычайным ситуациям страны.

Первые два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш, вблизи сирийской границы, 6 февраля. В последующие дни там ощущались афтершоки. Рухнуло множество зданий — под завалами оказались тысячи людей. После, 20 февраля, уже в провинции Хатай произошли новые сильные землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. Также сообщалось о погибших и пострадавших. Очередные подземные толчки магнитудой 5,6 произошло и в провинции Малатья 27 февраля.

Спасатели по сей день продолжают разбирать завалы в надежде найти выживших. Так, недавно им чудом удалось вытащить из-под обломков лошадь, которая пробыла в заточении три недели без воды и еды.

На фоне произошедшей трагедии министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что власти страны намерены расселить жильцов 1,5 миллиона домов в Стамбуле из-за угрозы их обрушения в случае нового землетрясения. Также власти планируют укрепить здания в промышленных зонах.

По мнению экспертов, причиной таких многочисленных разрушений могли стать обнаруженные в фундаментах упавших зданий посторонних предметов. Специалисты нашли там амулеты от сглаза, пенопласт и газеты. По их мнению, эти предметы могли значительно ослабить конструкции домов. В настоящее время в Турции идут массовые задержания среди руководителей и сотрудников компаний-застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в виновности в обрушении зданий.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит Хатай после смертельного землетрясения.

-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
74.89
-0.54 79.51
-0.11
Время приключений: китайский совет дня на среду, 1 марта

Последние новости

4:11
Российские саперы производят разминирование Донецка от украинских «лепестков»
4:10
Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2023 года
3:56
Проклова раскрыла детали операции на ноге после перелома: «Я опять могу ходить»
3:41
«Вызывает аллергию»: соцопрос раскрыл реальное отношение Польши к украинцам
3:28
CNN: ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем признает официальный Киев
3:15
Время приключений: китайский совет дня на среду, 1 марта

Сейчас читают

Депутат Госдумы раскрыл планы Китая на медленное уничтожение Запада
Ты нам нужен: как поклонники поддерживают тяжелобольного Костомарова
Северная Африка закрутила карусель с российскими нефтепродуктами в ЕС
Путин назвал самое главное условие для победы России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица