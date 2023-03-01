Житель Уфы слепил более 30 снеговиков, чтобы проводить ненавистную зиму

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Сугробы, сильный ветер, морозы — все это так надоело жителям некоторых регионов России, что они стали проводить «особые» ритуалы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Не прекращаются обильные осадки в Псковской области. Регион, как и весь Северо-Запад, накрыло снегом. Дороги превратились в сплошное белое полотно. В Чувашии активно работает дорожная техника — без нее многие даже не рискуют садиться за руль.

Под Барнаулом — многочисленные ДТП на загородных трассах. Особенно тяжело было в темное время, когда видимость стала практически нулевой.

На Южном Урале — сугробы, туман и сильный ветер. А житель Уфы благодаря мощному снегопаду осуществил детскую мечту — слепил больше 30 снеговиков, устроив проводы зимы, которая пока, похоже, уходить не планирует.

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