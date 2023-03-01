Льготное вместо: как бесплатные онкопрепараты из больниц попадают в аптеки

На нелегальную продажу уходили лекарства более чем из десятка регионов.

Препараты для онкобольных нелегально продавали в столичных аптеках. Как удалось выяснить «Известиям», москвичам предлагали средства, предназначенные пациентам из Башкирии, Ставропольского края и других регионов. Препараты выписывали, но нуждающимся не выдавали. А лекарства попали в продажу. Причем со скидкой — вместо 40 тысяч рублей за упаковку просили только 15 тысяч рублей.

Маркировка на пачках оказалась поврежденной — участники преступной схемы намеренно скрыли код, по которому можно вычислить, откуда поступили лекарства.