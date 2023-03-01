Льготное вместо: как бесплатные онкопрепараты из больниц попадают в аптеки
Бесплатные онкопрепараты из больниц попадают в аптеки из-за мошенников
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vlad Karkov; 5-tv.ru
На нелегальную продажу уходили лекарства более чем из десятка регионов.
Препараты для онкобольных нелегально продавали в столичных аптеках. Как удалось выяснить «Известиям», москвичам предлагали средства, предназначенные пациентам из Башкирии, Ставропольского края и других регионов. Препараты выписывали, но нуждающимся не выдавали. А лекарства попали в продажу. Причем со скидкой — вместо 40 тысяч рублей за упаковку просили только 15 тысяч рублей.
Маркировка на пачках оказалась поврежденной — участники преступной схемы намеренно скрыли код, по которому можно вычислить, откуда поступили лекарства.
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