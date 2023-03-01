Льготное вместо: как бесплатные онкопрепараты из больниц попадают в аптеки

Эфирная новость 55

Бесплатные онкопрепараты из больниц попадают в аптеки из-за мошенников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vlad Karkov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На нелегальную продажу уходили лекарства более чем из десятка регионов.

Препараты для онкобольных нелегально продавали в столичных аптеках. Как удалось выяснить «Известиям», москвичам предлагали средства, предназначенные пациентам из Башкирии, Ставропольского края и других регионов. Препараты выписывали, но нуждающимся не выдавали. А лекарства попали в продажу. Причем со скидкой — вместо 40 тысяч рублей за упаковку просили только 15 тысяч рублей.

Маркировка на пачках оказалась поврежденной — участники преступной схемы намеренно скрыли код, по которому можно вычислить, откуда поступили лекарства.

-3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
75.25
0.36 80.10
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

21:09
Живую собаку достали из-под завалов в Турции спустя 22 дня после землетрясения
21:01
Какой размер для увеличения груди чаще всего выбирают женщины — разбор хирурга
20:58
«Идет операция»: раскрыты подробности состояния Эмира Кустурицы
20:57
Украинские военные обстреляли центр Горловки
20:48
Автомобили научат сбегать от владельцев из-за долгов по автокредиту
20:37
Холодная грусть: психолог назвала безотказный способ борьбы с зимне-весенней апатией

Сейчас читают

В Госдуме раскрыли реальное отношение Польши к украинцам
Миллион кубиков в день: чем сейчас лечат тяжелобольного Костомарова
Дмитрий «Гоблин» Пучков - о новом подростковом движении «Редан» и инициативе запретить аниме
Экс-супруга Пьера Нарцисса захоронит останки певца на Троекуровском кладбище

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица