Терзали смутные сомнения: Павел Прилучный признался в непростом выборе

Рефлексирующему артисту помогла во всем разобраться одна из главных женщин в его жизни.

Актер Павел Прилучный признался в непростом выборе, который ему пришлось сделать много лет назад и связан он был не с девушками, а будущей профессией. По словам знаменитости, он не горел желанием пойти в актеры. Дело в том, что для Новосибирска, откуда родом артист, это очень сомнительная перспектива. Да и другие таланты у Павла тоже были – показывал неплохие успехи в хореографии и даже в вокале, а вместе с этим отличился хорошими результатами в боксе, правда, был вынужден уйти из спорта из-за травмы. В итоге последнее слово оказалось за мамой.

«Я рос в небольшом городке в Новосибирской области, где быть актером было не особо почетно. Но мама заставила выучить басню, стихотворение и пойти на экзамены», — признался актер изданию BoscoOnline.

По словам звезды «Мажора», в театральном было на тот момент 20 бесплатных мест и поступить нужно было без вариантов — на платное обучение семья не могла рассчитывать из-за скромного финансового достатка. Тем более что старшие брат и сестра уже учились на коммерческих отделениях в вузах, и все расходы лежали на плечах мамы артиста.

«Разучили вместе с мамой стихи, и она меня буквально за ухо привела в училище. Я думал, что моя жизнь пошла ко дну в этот момент — так мне этого не хотелось. С первой пятеркой зашел в аудиторию, и, буквально на втором прослушивании, поймал себя на мысли, как это здорово и интересно», — добавил актер.

Тогда, вспоминает Прилучный, с ним сдавал экзамен другой ныне знаменитый коллега — Иван Хлопонин, он читал Зощенко и делал это так хорошо, что Павел смеялся до слез. Именно в тот момент пришло четкое понимание насчет выбора.

«И именно тогда понял: хочу заниматься этой профессией, чтобы управлять чувствами людей. Это настоящая магия: заставить человека рассмеяться или заплакать, причем не одного, а целый зал. Это не каждый может, но это очень интересно», — сказал артист.

К слову, до поступления в Новосибирское государственное театральное училище Павел Прилучный успел поработать в родном городе курьером, грузчиком и даже поучиться в хореографическом училище, но не долго. С переездом в Москву артист поступил на очное отделение режиссерского факультета по специальности «Актерское искусство» Российской академии театрального искусства (ГИТИС) в Москве (мастерская Сергея Голомазова). Широкую известность актер получил после выхода на экраны боевика режиссера Павла Санаева «На игре» (2009), где исполнил роль «Дока».

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