CNN: ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем заявляет Киев

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Иностранные СМИ уже признают патовое положение ВСУ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; 5-tv.ru

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Зарубежные масс-медиа анализируют ситуацию под Артемовском, где идут ожесточенные бои. По данным западных журналистов, положение украинской армии безнадежно. Об этом говорят сами боевики на передовой.

Их свидетельства собрали репортеры CNN. Более того, даже уже украинские власти не верят, что город удастся удержать. А Bloomberg добавляет, что взятие Артемовска станет серьезным шагом к тому, что Россия возьмет под контроль весь Донбасс.

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