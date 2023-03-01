В Греции арестовали начальника станции после железнодорожной катастрофы

В Греции, где столкнулись два поезда, пассажирский и грузовой, по последним данным, погибли 36 человек. Десятки получили ранения. Все произошло возле города Ларисса недалеко от Афин.

От удара некоторые вагоны охватило пламя. Многих зажало обломками. Выбраться им помогали пассажиры, которые ехали в последних купе. Они бегали по составу, пытаясь найти и спасти выживших.

Уже появились предварительные версии о причинах трагедии. Как рассказали в Организации железных дорог Греции, виной всему могла стать — неработающая система автоматического управления движением, из-за чего не загорелся предупреждающий красный сигнал.

Скорее всего, машинисты просто не знали, что едут навстречу друг другу по одному и тому же пути. По этому поводу уже задержан и арестован начальник станции, возле которой произошла авария.