Специалисты заповедника Приморья опубликовали редкие кадры котенка леопарда

Уникальные кадры из заповедника «Земля леопарда». Видео снято новой — очень мощной — камерой, установленной в центре реабилитации.

В объективе — осиротевший десятимесячный котенок, спасенный зоологами летом прошлого года. Камера установлена напротив грота, где леопард проводит большую часть времени и прячет добычу. Инфракрасная вспышка позволяет наблюдать за животным даже ночью.

Этим летом кошку уже выпустят в дикую природу, поэтому важно контролировать вольер — бесконтактно, чтобы зверь оставался диким и избегал человека. Котенок здоров, прекрасно себя чувствует, он уже охотится на мелких млекопитающих, а на днях сумел одолеть своего третьего оленя.