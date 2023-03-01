Специалисты заповедника Приморья опубликовали редкие кадры котенка леопарда

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Животное осиротело в девятимесячном возрасте. Сейчас он чувствует себя прекрасно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eric Baccega; 5-tv.ru

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Уникальные кадры из заповедника «Земля леопарда». Видео снято новой — очень мощной — камерой, установленной в центре реабилитации.

В объективе — осиротевший десятимесячный котенок, спасенный зоологами летом прошлого года. Камера установлена напротив грота, где леопард проводит большую часть времени и прячет добычу. Инфракрасная вспышка позволяет наблюдать за животным даже ночью.

Этим летом кошку уже выпустят в дикую природу, поэтому важно контролировать вольер — бесконтактно, чтобы зверь оставался диким и избегал человека. Котенок здоров, прекрасно себя чувствует, он уже охотится на мелких млекопитающих, а на днях сумел одолеть своего третьего оленя.

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