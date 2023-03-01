Британская аристократка сбежала с насильником и родила от него в машине

Любовь толкает людей на самые неожиданные и отчаянные поступки, не щадит она и аристократов. Это доказала общественности 35-летняя жительница Британии Констанция Мартен из очень богатой семьи и с самыми завидными связями — членами королевства.

Женщина не побоялась поставить на кон репутацию родных и пуститься во все тяжкие со своим любовником-насильником, отсидевшим 20 лет в американской тюрьме. Оба были в розыске с начала января, когда у пары родился ребенок. На свет он появился прямо в автомобиле и путешествовал с ними по самым немыслимым местам и ночевал в палатках, рассказывает издание Daily Mail.

Эти обстоятельства и заставили бить тревогу родными Мартин, подключились также общественность и полиция — два месяца все знакомые с ситуацией, переживали за жизнь младенца. Причем родители девушки предлагали ей помощь и обещали позаботиться о малыше. Но бесполезно — возлюбленный сделал все, чтобы разорвать семейные узы между аристократкой и родственниками. Правда, был не против, когда та сняла со своих счетов 15 тысяч фунтов, на что они, видимо, и существовали до настоящего момента.

И вот накануне стало известно, что правоохранители наконец вышли на след местных Бонни и Клайда. Их задержали 27 февраля в Брайтоне, что на территории графства Восточный Суссек. Правда, младенца при родителях не оказалось.

«Они арестованы по подозрению в пренебрежении благополучием ребенка. Его поиски продолжаются. Мы осматриваем открытые участки земли и сельскохозяйственные постройки, куда они могли поместить ребенка, находясь в этом районе», — заявил старший инспектор полиции Льюис Бэшфорд.

Он не исключил, что пара могла позволить кому-то заботиться об их ребенке. Но и нет подтвержденной информации о том, что он жив вообще — на улице минусовая температура и если малыша прячут где-то под открытым небом, шансов спасти его все меньше.

Констанция Мартен родилась в 1987 году. Ее отец — Нейпир Мартен, который в юности служил пажом при Елизавете II, а бабушка Констанции, Мария Анна Мартен, близко дружила с младшей сестрой Карла III, принцессой Анной.

Марк Гордон — уроженец США, официально зарегистрирован как сексуальный преступник. Мужчина пробыл в заключении 20 лет за изнасилование, совершенное в 14 лет.

Встретились две половинки в 2016 году, когда Мартен была студенткой театрального факультета, и с тех пор больше не расставались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Карл III выселяет принца Гарри и Меган Маркл из коттеджа Фрогмор в Виндзоре.