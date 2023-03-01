Холодная грусть: психолог назвала безотказный способ борьбы с зимне-весенней апатией

Многие люди с нетерпением ждут весны и сильно расстраиваются, когда на улице серая погода. В чем причина?

Человеческий организм всегда болезненно переживал зимний период: помимо низких температур в это время короткий световой день, просыпаться и засыпать становится труднее. Об этом заявила семейный психолог Наталья Панфилова. Она рассказала, с чем связана грусть в конце зимы и как справляться с настигшей «хандрой».

«Даже есть такое понятие, как усталость от зимы. Уже хочется, чтобы стало теплеть, какие-то листочки появились, больше солнечных дней и так далее», — заявила профессионал.

По словам Панфиловой, климатически в России зима заканчивается только в конце марта, несмотря на календарь. В основном люди «просыпаются» душой, когда на улице начинает теплеть. Соответственно, подавленное состояние сменяется на позитивный настрой.

Однако серая картинка за окном не должна ограничивать человека, он всегда может найти для себя то, что ему нравится. Для этого можно использовать обстоятельства в свою пользу. Если зимой холодно и не хочется выходить из дома, можно уделить время хобби.

«Так жизнь устроена, что она не ставит ограничения. Обычно ограничения — это продолжение каких-то возможностей: дома книжку почитать, хороший фильм посмотреть. То, на что летом точно не будет времени и желания. Летом захочется куда-нибудь поехать», — сказала эксперт.

Панфилова отметила, что людям нельзя заострять внимание на ограничениях. Если лить слезы из-за невозможности чем-то заняться, то наступит подавленное состояние. В таком настроении невозможно найти то, что принесет радость.

Если же уныние все равно одолело человека, то психолог посоветовала заниматься спортом. Физические нагрузки помогут ему вернуться в привычный ритм жизни, вспомнить свои базовые потребности. Однако это должны быть приятные упражнения, уматываться в спортзале необязательно. Простая прогулка вокруг дома вполне подойдет для перезагрузки настроения.

«Человеческий организм подстроен не под то, чтобы мы сидели около компьютера днями, а под то, чтобы мы куда-то бежали, смотрели, новую информацию получали не из дома, когда мы привязаны к стенам, а благодаря тому, что вышли на улицу, прошлись. <…> Простое средство лечения депрессии — это десять кругов вокруг дома», — рассказала Панфилова.

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