С изюминкой: в омском детском саду устроили стриптиз для воспитателей — фото

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 29 0

Фееричное выступление состоялось во время тихого часа.

В детском саду устроили стриптиз для воспитателей — видео

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В омском детском саду устроили стриптиз для воспитателей

В детском саду Омска устроили стриптиз для воспитателей. Соответствующее видео появилось в одном из пабликов города.

Автор поста утверждает, что стриптиз для воспитателей устроили в детском саду № 21. Необычное поздравление педагогов вызвало сильное удивление у всех собравшихся. В какой-то момент на сцену вышла ростовая кукла Артура Пирожкова, которая во время зажигательного танца постепенно избавлялась от одежды. В конечном итоге кукла осталась в одних красных трусах и ритмично двигала бедрами рядом с сидящими воспитателями.

.В омском детсаду устроили стриптиз для воспитателей. Фото:Соцсети

Все это происходило в актовом зале, где обычно сотрудники сада проводят утренники. Уточняется, что педагогов решили поздравить во время тихого часа, поэтому необычный сюрприз дети не увидели.

«Я работала в этом учреждении. Когда увидела это, для меня это просто ножом по сердцу было», — написал автор публикации.

При этом женщина отметила, что нормально относится к корпоративным мероприятиям, однако, по ее мнению, подобные номера лучше устраивать вне стен детсада.

Инициативная группа уже требует от департамента образования и надзорных органов провести тщательную проверку и дать правовую оценку действиям руководства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в детском саду в поселке совхоза Раменское Московской области у детей обнаружили укусы, которые родители связывают с блохами. По предварительным данным, пострадали как минимум 15 воспитанников.

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