Зепюр Брутян рассказала, что помогает сохранить фигуру при беременности: «Разгоняем!»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Жена Прилучного Зепюр Брутян делает массаж для сохранения фигуры во время беременности

Зепюр Брутян рассказала, что помогает сохранить фигуру при беременности: «Разгоняем!»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян поделилась своими секретами красоты во время беременности. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Оказалось, что знаменитость любит посещать массажные салоны и именно благодаря этому сохраняет идеальную фигуру. Однако тут стоит отметить, что не всем можно проводить такие процедуры на ранних сроках. Перед проведением любых процедур следует проконсультироваться со своими врачом, предупреждает артистка.

По словам Брутян, она недавно сделала себя лимфодренажный массаж.

«Разгоняем лимфу, выводим из организма токсины и жидкость», — говорит будущая мама.

Также сегодня Зепюр Брутян продемонстрировала округлившийся живот вблизи. По предположениям поклонников, Зепюр находится на седьмом месяце беременности. а значит, ребенок должен родиться уже в конце весны.

Для Павла Прилучного это будет третий ребенок. В прошлом браке с Агатой Муцениеце у него появились сын Тимофей и дочь Мия, с которыми, кстати, новая жена Прилучного в прекрасных отношениях. А вот для Зепюр это будет первый ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Брутян отметила 27-летие с Прилучным и похвасталась подарком.

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