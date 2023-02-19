Огонь и фейерверки: Брутян отметила 27-летие с Прилучным и похвасталась подарком

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 48

Актер Прилучный подарил Брутян бриллиантовую подвеску в день ее рождения

Огонь и фейерверки: Брутян отметила 27-летие с Прилучным и похвасталась подарком

Фото: Instagram* / bugevuge

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По некоторым данным, стоимость подарка превышает 600 тысяч рублей.

Беременная супруга актера Павла Прилучного — Зепюр Брутян — похвасталась подарком от мужа, который он подарил ей на день рождения: цепочку с подвеской из бриллиантов, стоимостью более 600 тысяч рублей. Снимками с празднования девушка поделилась в своем блоге.

Брутян похвасталась подаренным Прилучным украшением за 600 тысяч рублей. Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

Прилучный также устроил яркий сюрприз супруге на ее 27-й день рождения. Во дворе их дома выступили артисты с огненным шоу, фейерверками и ходулями. Зепюр вышла на улицу, укутавшись в плед. Она улыбалась от счастья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Прилучного засветила округлившийся живот.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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