Тут помню, тут — не помню: как снизить риск болезни Альцгеймера

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 13

Доктор Шуппо: снизить риск болезни Альцгеймера поможет тренировка иммунитета

Тут помню, тут — не помню: как снизить риск болезни Альцгеймера

Фото: www.globallookpress.com / JesÃºS HellÃ­N

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Недавно в Китае заболевание выявили у молодого человека в возрасте 19 лет.

Снизить риск болезни Альцгеймера можно, усвоив несколько простых правил. Их перечислила изданию «Российская газета» врач Ольга Шуппо. В первую очередь необходимо полностью вылечиваться от вирусных заболеваний и только потом уже выходить на работу.

«Любая недолеченная респираторная инфекция, обострение хронического заболевания, кишечная инфекция и так далее оказывают дополнительную нагрузку на организм», — прокомментировала доктор.

Она добавила, что благодаря защитным механизмам человек испытывает такие симптомы, как слабость и сонливость. Снижение активности поможет восстановиться гораздо быстрее. Согласно второму пункту, заболевания, перенесенные на ногах, могут привести к поражению нервной системы.

«Потеря обоняния, снижение памяти и концентрации внимания, развитие деменции у пожилых людей», — пояснила Шуппо.

Третий пункт указывает на важность тренировки иммунитета. После перенесенных вирусов нужен щадящий режим хотя бы в течение трех дней, спать нужно восемь часов. Главное, чтобы присутствовала так называемая фаза глубокого сна.

«Нарушения сна тесно связаны с болезнями нервной системы. Важное значение для поддержания иммунитета также имеют питание и умеренные физические нагрузки», — заключила специалист.

К слову, недавно в Китае болезнь Альцгеймера выявили у 19-летнего молодого человека, самым молодым считался пациент в возрасте 21 года, а дебютирует недуг как правило после 60 лет.

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