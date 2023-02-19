Ученые выяснили, что даже умеренное потребление алкоголя ускоряет гибель клеток мозга

Даже малое количество алкоголя вызывает повышение уровня сахара в крови, а это способствует не только развитию болезни Альцгеймера, но и возникновению других заболеваний мозга.

Ученые из Университета Уэйк Форест выяснили, что алкоголь влияет на прогрессирование болезни Альцгеймера. Такое исследование опубликовал журнал Neurobiology of Disease.

Одна из самых распространенных форм деменции — это болезнь Альцгеймера. На нее приходится от 60% до 80% случаев. Болезнь Альцгеймера относится к прогрессирующим неврологическим заболеваниям, для которых характерно уменьшение размеров мозга и гибель клеток, а это ведет к снижению уровня мышления, поведенческих и социальных навыков. В результате человек практически перестает функционировать самостоятельно.

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В новом исследовании ученые показали, что даже умеренное количество алкоголя ускоряет гибель клеток мозга и увеличивает количество амилоидных бляшек, которые представляют собой накопление токсичных белков в мозге.

Специалисты узнали также и то, что если резко отказаться от алкоголя, то увеличится уровень бета-амилоида — белка, который создает амилоидные бляшки, которые нарастают в голове при болезни Альцгеймера.

Нейробиологи ранее определили, что повышенный уровень сахара в крови влияет на содержание бета-амилоида и амилоидных бляшек в мозге. А благодаря сегодняшнему исследованию ученые обнаружили, что умеренное потребление алкоголя вызывает повышение уровня сахара в крови, а это увеличивает риск не только болезни Альцгеймера, но и других заболеваний, включая сахарный диабет второго типа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа индийских ученых пришла к выводу, что один из первых признаков болезни Альцгеймера — это изменение почерка.