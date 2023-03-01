В Красноярске обвинили фирму и семь женщин в торговле детьми

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Все дети изъяты и находятся на попечении государства.

В Красноярске обвинили фирму и семь женщин в торговле детьми

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В Красноярске утвердили обвинительное заключение в отношении пяти сотрудников фирмы ООО «Дидилия» и семи женщин по делу о торговле детьми Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

По данным пресс-службы ведомства, под видом оказания услуг по юридическому сопровождению суррогатного материнства, сотрудники данной фирмы подыскивали на территории Российской Федерации и Республики Казахстан женщин в тяжелом материальном положении. Затем их отправляли покупателям в Королевство Камбоджа. Там женщинам имплантировали эмбрионы, а затем возвращали в Россию.

После рождения детей женщины, получив денежное вознаграждение, оставляли новорожденных, которых обвиняемые по поддельным документам намеревались переправить покупателям за границу. Однако их противозаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что директор фирмы, получив в результате организации торговли детьми денежные средства, купил себе дом и земельный участок. Данные сделки он маскировал через ряд других сделок по перепродаже имущества. Он также обвиняется в отмывании денег.

Напомним, Госдума запретила иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России еще в декабре прошлого года. Ранее 5-tv.ru рассказал, как Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев.

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