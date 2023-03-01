Главы МИД РФ и Индии заявили о стремлении нарастить координацию на мировой арене

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Какие заявления сегодня делал Сергей Лавров и что он думает о будущем мировой дипломатии?

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Глава МИД Сергей Лавров прилетел в Нью-Дели, где завтра состоится встреча министров иностранных дел «Большой двадцатки». И если европейские коллеги настроены явно неприветливо, то в самой Индии Лаврову искренне рады. Даже открыли к его приезду выставку, посвященную Махатме Ганди и Льву Толстому. Корреспондент «Известий» Николай Иванов обо всем рассказал в подробностях.

Индия не присоединяется к антироссийским санкциям. И отказывается даже поднимать эту тему на «Большой двадцатке». Больше всех в мире покупает нашей нефти. И вообще проводит взвешенную политику. Возможно, вера в реинкарнацию и карму играет здесь не последнюю роль. Поступал бесчестно в этой жизни — станешь насекомым или обезьяной в следующей. Встреча министров иностранных дел только завтра. Но здесь, в Дели, все уже наизготове. В центре — пробки, уже стали перекрывать улицы.

Политику активно обсуждают даже на главном базаре. Продавец культовых фигурок Будди Ганеша Джеки выложил все, что знал по-русски. А еще здесь искренне восхищаются Россией и нашим президентом — даже водитель тук-тука, который спешит выложить свои впечатления о российском лидере.

Вдруг оказалось, что, по результатам опроса, которые приводят европейские ученые, глобальный юг — а это и Турция, и Китай, и Индия — поддерживают Россию, а вот сочувствия Западу с его зацикленностью на комплексе собственной исключительности — ноль.

А вот глава европейской дипломатии Жозеп Боррель недавно назвал Европу садом, который надо оберегать от джунглей — всех остальных стран, которые не имеют отношения к демократиям западного образца. Сегодня Боррель — в Дели. Правда, он стыдливо сбежал, когда мы попытались уточнить детали.

Кстати, европейцы уже объявили: Евросоюз не подпишет итоговое коммюнике G20, если там не будет слов осуждения России. Индия, наоборот, всячески отказывается от попыток Запада максимально украинизировать «Большую двадцатку». Вот и выставку организовали, посвященную Толстому и Махатме Ганди. Ганди называл писателя своим учителем. Главе российского МИД накинули шарф по старой индийской традиции. Правда, во время выступления Лавров его все же снял.

«Мы приветствуем потенциал G20, созвучный девиз Толстому и Ганди. Поддерживаем устремления индийских друзей к подлинной многосторонности. Нас объединяет стремленное с справедливому мироустройству. Москва и Дели — против угроз, шантажа, односторонних санкций. Это достойный ответ тем, кто хотел бы отменить культуру неугодных стран», — подчеркнул Сергей Лавров.

Именно здесь, в Дели, становится понятно: большей части мира не нужно объяснять, какие ценности защищает Россия, проводя спецоперацию на Украине. Эти страны — за нас.

На юге слишком хорошо знают, что такое быть под гретом Запада — быть европейскими колониями. Поэтому доверия «золотому миллиарду» ноль. Тем более, что глобальный юг намного больше — только в Индии население приближается к полутора миллиардам.

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Главы МИД РФ и Индии заявили о стремлении нарастить координацию на мировой арене

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