В Москве юная девушка оказалась в огненной ловушке лифта: спасти ее не удалось

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На северо-востоке Москвы в горящем лифте погибла девушка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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По какой-то причине системы безопасности в доме не сработали и это привело к жутким последствиям.

В одном из домов на северо-востоке столицы спасали людей из горящего лифта. Началось все с пожара на первом этаже. Пламя быстро охватило помещение для консьержа, затем перекинулось в шахты лифтов.

В одном из них буквально в смертельной западне оказался кто-то из жильцов. Подъемник заклинило и двери не открылись. По некоторым данным, внутри была 18-летняя девушка из Петербурга. Спасти ее не удалось…

Угарным газом также надышалась беременная женщина, ее увезли в больницу. Следователи выясняют, что привело к пожару и почему не сработали системы безопасности, которые должны в том числе отключать лифт. Кроме того, очевидцы рассказывают, что жильцы почему-то пренебрегли опасностью и ездили на лифтах, когда уже весь подъезд заволокло дымом.

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