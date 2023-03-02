Шакира приходит в себя после разрыва с Пике: «Я должна быть сильнее львицы»

Шакира эффектно переживала расставание с изменившим ей возлюбленным футболистом Жераром Пике, от которого она родила двоих детей. Спортсмен уже не скрывает отношений с 23-летней Кларой Чиа Марти. Певица тем временем записывает песни о женской боли с явными отсылками к минувшему скандалу.

Трек Шакира записала в дуэте с диджеем Bizarrap. Она отметила, что к сотрудничеству ее подтолкнул сын Милан, который назвал музыканта аргентинским богом. Хит вызвал бурную реакцию, одни поддерживали дерзость и честность певицы, другие ее жестко критиковали за такой способ лечить сердечные раны. Но для звезды работа стала настоящей терапией.

В интервью мексиканскому телеканалу Шакира призналась — она всегда была «эмоционально зависима от мужчин» и «также купилась на историю, что женщине нужен мужчина, чтобы считать полноценной себя и свою семью». Но жизнь показала, что не все мечты сбываются. И даже если сегодня пресловутое «женское счастье» кажется абсолютным и устойчивым, завтра ситуация может измениться кардинально.

«Теперь я чувствую себя полноценной, потому что чувствую, что завишу только от себя. И у меня также есть двое детей, которые зависят от меня, поэтому я должна быть сильнее львицы»… У меня была мечта иметь семью, в которой у детей под одной крышей были бы отец и мать. Не все мечты в жизни сбываются, но жизнь находит способ как-то компенсировать это», — сказала Шакира.

По слова исполнительницы, в основном женская аудитория горячо поддержала ее в непростой период. Расставание после 12 лет семейных отношений далось тяжело, но сестринский локоть оказался одним из шагов к исцелению. По мнению Шакиры, женщины вышли на новый уровень значимости для общества, и вопрос взаимной помощи в сообществе как никогда актуален.

«У меня есть любимая фраза, и она гласит: „В аду есть место для женщин, которые не поддерживают друг друга“. И я полностью согласна», — сказала Шакира, процитировав экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, ныне покойную.

Пресса после расставания звезд не раз писала о «тяжелой депрессии», в которой пребывает Жерар Пике. Как известно, артистка отсудила у футболиста единоличное право опеки над детьми. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спортсмен проводит время после скандала. СМИ, очевидно, преувеличили его страдания.