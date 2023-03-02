Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро: «Дочке передался дар от меня»

Эстонская ведьма показала свою трехлетнюю наследницу, раскладывающую карты таро.

Эстонская ведьма, участница шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро заявила, что ее трехлетней дочери Селин-Мари передался дар предсказывать будущее. Об этом ясновидящая сообщила в личном блоге.

Так и не став победительницей проекта ТНТ, она решила оставить карьеру на телевидении и занялась личной жизнью. Сегодня Керро воспитывает троих детей. Так, на своей странице экстрасенс опубликовала фотографию, на которой маленькие пальчики Селин-Мари перекладывают карты таро. Керро подчеркнула многозначительным кадром, что не препятствует интересу дочери к мистическим познаниям.

«Селин передался дар от меня», — подписала Мэрилин фото.

Трехлетняя Селин-Мари вовсю осваивает мамину «профессию». Instagram* / devilmarylinkerro

Ее подписчики сразу вспомнили, как в прошлом она говорила, что родит дочь, и девочка унаследует экстраординарные способности. Многие поклонники обрадовались новости, ласково называли Селин-Мари «маленькой ведьмой».

Мэрилин Керро состояла в отношениях с коллегой по шоу Александром Шепсом. По данным прессы, пара распалась, так как девушка мечтала о семье и детях, а ее еще на тот момент возлюбленный к таким обязательствам был не готов. Позже Керро вышла замуж за норвежца Марка Александра Хансена. От него девушка родила сына Кауоса-Уильяма и дочь Селин-Мари. Брак распался в 2020 году. Когда спустя два года ясновидящая рассказала о рождении третьего малыша, фанаты были удивлены, так как не знали ни о беременности, ни о наличии спутника жизни у Керро. Свой секрет она все еще бережно хранит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Pharaoh собрался жениться на ведьме из «Битвы Экстрасенсов».

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