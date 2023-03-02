«Космический поцелуй» Венеры и Юпитера наблюдали жители регионов России

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Уникальное явление происходит довольно редко. Отчасти поэтому планеты даже принимают за НЛО.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жители Петербурга ночью увидели в небе редкое явление — над городом зависли две яркие точки. Некоторые приняли их за НЛО. Но астрономы внесли ясность: никакого внеземного вторжения. Это так называемый «поцелуй» двух планет. Венера и Юпитер максимально сблизились, но уже сегодня начнут медленно отдалятся.

Кстати, редкие кадры удалось снять не только петербуржцам. Венеру и Юпитер вместе заметили и во многих других городах.

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