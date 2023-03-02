Робот с искусственным интеллектом стал советником премьер-министра Румынии

На работу в правительство Румынии приняли робота с искусственным интеллектом. В кабинете министров он будет отвечать за прием заявлений и жалоб граждан.

Власти надеются, что именно благодаря роботу получится лучше слышать простых людей. Впрочем, пока что советник не идеален — двухметровый гигант чересчур шумит при работе. Но машина старается.



