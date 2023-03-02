Яна Рудковская призналась, сколько денег вложила в Диму Билана: «Не проигрываю»

Продюсер и певец сотрудничают 18 лет, эти годы ознаменовались не только выходом самых популярных песен артиста, но и его победой на «Евровидении».

Продюсер Яна Рудковская призналась, во сколько обходились первые шоу-концерты ее подопечного, певца Димы Билана. Об этом знаменитость рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Как известно, Билан и Рудковская сотрудничают с 2005 года — за это время Дима покорил талантом не только всю страну — он первый и пока единственный, кто принес долгожданную победу России на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» с песней Believe. Тогда, во время подготовки к номеру, Яна Рудковская уверенно заявляла, что из Белграда, где проходило шоу, они обязательно уедут с первым местом. И сдержала слово.

Номер с балериной в рояле и танцующим на льду фигуристом Евгением Плющенко произвел настоящий фурор. Даже политическая предвзятость, с которой всегда оценивали конкурсантов из РФ на проекте, куда-то делась. С того момента Дима Билан для россиян и не только — артист номер один. Его концерты проходят при полных аншлагах, его песни по-прежнему взрывают музыкальные чарты. Все это — результат долгого, упорного труда.

А было время, когда масштабные шоу знаменитости даже не окупались. Яна Рудковская характеризирует тот период как время долгосрочных инвестиций. Но продюсер ни на секунду не сомневалась, что все делает правильно.

«В начале пути мы с Димой вкладывали в себя, в собственное имя, в собственную историю артиста. Когда у тебя крутые концерты, шоу, это меняет статус артиста», — пояснила Яна в кулуарах российской национальной музыкальной премии «Виктория».

По ее словам, один концерт на заре сотрудничества с Биланом обходился в 1,5-2 миллиона долларов. Примерно такой же была и выручка, а иногда и меньше.

«Но потом эти все дивиденды вернулись, потому что я работаю в полную. Я мало проигрываю», — добавила Рудковская.

При этом она подчеркнула, что не у всех получается окупать инвестиции. Здесь нужен особый талант, и Яна не сомневается, что у нее он блестящий.

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