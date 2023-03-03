Любовь зла: что вынуждает женщин начинать отношения с насильниками и убийцами

Некоторым дамам не хватает «африканских страстей» и они мечтают стать избранницами злобного принца.

Насильников, убийц, преступников и просто очень подлых людей — принято бояться. Однако некоторые женщины наоборот, влюбляются в мужчин с такой репутацией. Например, аристократка из Великобритании Констанция Мартен из очень богатой семьи пустилась во все тяжкие со своим любовником-насильником, отсидевшим 20 лет в американской тюрьме.

У влюбленной пары даже родился малыш, которого они скрывали и держали в непонятных условиях. За это избранников объявили в розыск, а когда нашли — арестовали по подозрению в пренебрежении благополучием ребенка. Младенца до сих пор ищут, а общественность шокирована: как красавица из аристократичной семьи могла отдаться в руки насильнику и сбежать с ним? Свой комментарий по этому поводу дала психолог Ирена Сирма.

«Известный немецкий психиатр такое явление называет синдром „Красной Шапочки“. Такой агрессивный мужчина в глазах женщины с низкой защищенностью является самым опасным „зверем“ в городских „джунглях“. Если нет никого страшнее, то она присоединяется к нему, стремится к близости и эта близость ей дарит ложное ощущение безопасности», — заявила Сирма в беседе с 5-tv.ru.

В том числе эксперт отметила, что иногда таким девушкам не хватает «африканских страстей». Повседневная жизнь кажется скучной и пресной, поэтому хочется каких-то эмоциональных приключений. Например, если возлюбленный будет бегать за красавицей с топором, а потом «ползать на коленях» и просить прощения, то реальность будет «живенькой».

«Что это дает? Это дает ощущение жизни. Женщина себя чувствует живой. Многие из этих женщин просто романтичные и инфантильные. Агрессивность таких мужчин они принимают за уверенность в себе, эмоциональную нестабильность — за харизму. <…> Ей кажется, что такой агрессивный, уверенный в себе партнер всегда сможет защитить ее», — объяснила эксперт.

Сирма отметила, что по мнению психиатров, у таких девушек часто встречается травматический опыт в детстве. Например, если отец был тираном. В таком случае у влюбленной дамы появляется возможность словно переиграть негативный сценарий из жизни. Женщины думают, что с ними злобный мерзавец обязательно изменится, любовь сделает этого мужчину лучше и искоренит пагубные недостатки.

По словам психолога, подлый человек не изменится благодаря возлюбленной. Она призвала быть осторожнее тех, кто находится в таких отношениях сейчас, ведь выйти из них крайне сложно.

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