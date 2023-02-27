Люблю, не могу: почему отношения с мужчиной становятся наркотиком?

Отношения никогда не должны становиться смыслом жизни. Однако многие до сих пор попадают в «ловушку» любви.

Некоторые дамы часто теряют голову от влюбленности, полностью растворяются в партнере, ставя интересы избранника выше своих. Не самая правильная тактика, ведь из-за подобной зависимости женщина не только теряет интерес к другой жизни, но и к самой себе. Гештальт-терапевт Динара Арибжанова рассказала в беседе с изданием aif.ru о причинах такого поведения и способах избежать любовной «наркомании».

По словам специалиста, зависимость от партнера делится на два аспекта. Во-первых, сама влюбленность влияет на людей особенным образом. Некоторые полностью погружаются в свои переживания, когда испытывают романтические чувства к противоположному полу. Секрет кроется не в самом избраннике, а в фантазиях о нем.

Во-вторых, прослеживается одна особенность влюбленного человека. Если он не уверен в себе, то в голове играет убеждение: «Я недостаточно ценный, поэтому мне необходимо сделать все, чтобы сохранить отношения с этим человеком». Неправильное восприятие себя формируется из-за определенных обстоятельств в детстве. Соединение этих двух моментов и формируют «нездоровую» привязанность к партнеру.

Хорошая мама

Чтобы не попасть в эмоциональную «ловушку» зависимости для человека важно ощущать свою целостность и ценность. Эти понятия формируются еще в раннем детстве, когда чадо только познает мир. Если он сталкивается с холодными и отстраненными родителями, то с самого начала ощущается себя недостаточно важным, нужным и полезным.

Во взрослой жизни у недолюбленного ребенка остается тоска по «хорошей маме», которая признает его лучшие качества, даст ощущение ценности и любви.

Заполнить пустоту

Если человек с такой проблемой влюбляется, то бессознательно пытается восполнить недополученное внимание в детстве. Это бесконечная тяга к партнеру, желание стать с ним одним целым. Тут возникает главная проблема: в отношениях со взрослым человеком невозможно восполнить такой дефицит. Ни один взрослый избранник не сможет реагировать на вторую половинку так, как это происходит у мамы и ребенка.

Достижение баланса

По словам Арибжановой, потребуется тщательная работа с терапевтом. Важно выстроить со специалистом доверительные отношения и проработать тяжелые травмы детства.

Однако и без помощи психолога можно отследить свое состояние и предотвратить возникновение зависимости. Для этого подойдет инструмент «колесо жизненного баланса». Можно выделить шесть-восемь сфер для себя — например, карьера, здоровье, друзья, увлечения, отношения и что-то еще.

После этого посчитать, сколько времени в день стоит посвятить каждой из зон? Если отношения снова начинают «тянуть одеяло» в свою сторону, то отвлечься на другие задачи. Почитать книгу, сходить в спортзал, встретиться с друзьями или заняться любимым хобби. В таком случае внимание расфокусируется, человек вспомнит о себе и собственной жизни и не станет полностью растворяться в партнере.

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