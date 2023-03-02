Может ли ребенок получить высшее образование в престижном вузе, если в школе ленится?

Как помочь ребенку-троечнику, который готов стараться, но не добивается успехов в школе? Психолог Анастасия Екушевская, отвечая на этот вопрос порталу Газета.ру, подчеркнула необходимость помочь таким амбициозным детям подготовиться к экзаменам.

По словам Екушевской, троечники просто ленятся, и им нужен человек, который поможет с организацией всего учебного процесса. Для этого их надо мотивировать, чтобы дети использовали все возможности получения предметных знаний во время уроков и выполнения домашнего задания.

Психолог рекомендует нанять для таких детей репетиторов, причем неважно, в онлайн или оффлайн формате. Или пользоваться видео-уроками в интернете.

«Главное, чтобы уроки были один на один. Индивидуальные занятия позволят выявить пробелы в знаниях и заполнить их», — отметила Анастасия Екушевская.

Помимо получения базовых знаний, ребенку нужно наладить режим дня. В этом ему тоже надо помочь — например, выделить определенное количество времени в день на отдых и на занятия.

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