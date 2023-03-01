Закрывать глаза на травлю — в какой бы роли ваш ребенок в ней не участвовал — нельзя. Что же делать в таких случаях?

Подростки начинают издеваться над своими сверстниками в школе из-за проблем с самооценкой, отсутствия эмпатии или агрессивной обстановке в семье. Об этом заявила психолог Мария Макухина.

«Если у родителей с ребенком хорошие доверительные отношения, они могут обсудить с ним возникшую ситуацию. Закрывать глаза на травлю — в какой бы роли ваш ребенок в ней не участвовал — нельзя. Исследования показывают, что жесткие воспитательные меры в такой ситуации неэффективны. Эффективно включать детей в обсуждение происходящего», — цитирует Газета.ру эксперта.

Родители могут попробовать заключить с ребенком «контракт», в котором будут прописаны запретные действия, а также штрафы и поощрения. Однако чаще всего без психолога в такой ситуации не обойтись.

«Потому что участие в травле может говорить о каких-то особенностях эмоционального развития ребенка — например, об отсутствии эмпатии, когда он просто не в состоянии поставить себя на место другого человека и понять, насколько тому неприятно и больно. Или о неразвитых коммуникативных способностях — ребенок не знает, как можно общаться по-другому, как влиться в компанию сверстников», — объяснила Мария Макухина.

Психолог также назвала проблемы в семье и проблемы с самооценкой возможной причиной агрессивного поведения. Макухина посоветовала родителям исключить критику и деятельность, в которой ребенок «хронические неуспешен».

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