«Купали в любви»: дети трогательно поздравили Агату Муцениеце с 34-летием

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 64

Агата Муцениеце показала душевное поздравление от детей с днем рождения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / agataagata; 5-tv.ru

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Знаменитая артистка давно не была так счастлива в свой праздник.

Актриса Агата Муцениеце вчера отмечала день рождения, красавице исполнилось 34 года. Звезда «Закрытой школы» получила множество приятных поздравлений и теплых пожеланий от знаменитых друзей, родных и поклонников. Однако самый приятный сюрприз артистку ждал в конце дня — наследники Мия и Тимофей очень трогательно поздравили маму с праздником. Об этом счастливая именинница сообщила в соцсетях.

«Идеальное завершение ДР (День рождения — Прим. ред.). Спасибо всем. Меня давно так не купали в любви, как сегодня», — написала Муцениеце под публикацией.

Агата выложила видео, на котором дочь и сын счастливо смотрят в камеру и поют известную песню к дню рождения. На семейном столе лежал украшенный свечами торт, за кадром слышно счастливый голос мамы.

К слову, сейчас актриса в разводе с коллегой по цеху Павлом Прилучным, от которого воспитывает двоих детей. Бывший муж звезды недавно женился на актрисе Зепюр Брутян, девушка уже познакомилась с Мией и Тимофеем, дети хорошо подружились с папиной женой.

Стоит отметить, что скоро в новой семье Прилучного будет пополнение, новая возлюбленная ждет ребенка от актера. По слухам, красавица находится на седьмом месяце беременности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Прилучный и Муцениеце судятся из-за квартиры.

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