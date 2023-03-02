Новый роман Мадонны: кто такой Джош Поппер и чем покорил сердце певицы

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Полина Долгова
Полина Долгова 20

Мадонна выложила новое фото с потенциальным любовником

Новый роман Мадонны: кто такой Джош Поппер и чем покорил сердце певицы

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Новый потенциальный возлюбленный Мадонны младше ее на 35 лет.

Американская суперзвезда Мадонна, которой уже 64 года начала отношения с 29-летним боксером Джошем Поппером, пишет издание Газета.ру.

Стало известно, что мужчина тренирует детей певицы. Боксер выложил несколько фото в своем Instagram*, на одном из фото он сфотографировался вместе с Мадонной. Артистка также поделилась фото с Поппером в своем профиле в истории.

Приближенный друг Мадонны сообщил, что звезду со спортсменом связывает не только дружба, но и более близкое общение.

Боксер игнорирует вопросы подписчиков об отношениях с Мадонной. При этом многие отмечают, что они красивая пара и не смотря на разницу в возрасте хорошо смотрятся вместе.

В прежних отношения бойфренд Мадонны был младше нее на 41 год. Певица разорвала связь с 23-летним Эндрю Дарнеллом спустя полгода романа. Причиной расставания послужила — измена со стороны Эндрю, который нашел себе другую.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Мадонна ответила злопыхателям, которые раскритиковали ее «неузнаваемое лицо».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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