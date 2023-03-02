Мощный пожар охватил здание частного детского сада во Владивостоке

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В результате ЧП, предварительно, пострадавших нет ни среди взрослых, ни среди детей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Денис Бочаров; 5-tv.ru

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Здание частного детского сада загорелось сегодня во Владивостоке. В том же доме работают кафе и магазин экзотических фруктов. Там и началось возгорание.

По официальным данным, густой черный дым быстро окутал все помещения. Воспитатели успели эвакуировать детей еще до приезда пожарных. Всего из здания вывели более 20 человек.

Сотрудники МЧС сбили пламя. Сообщается, что сначала вспыхнул мусор рядом с домом, а потом огонь перекинулся на обшивку стен магазина.

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